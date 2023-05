Ma quanto urina il mio cane? Sembra abbia una vescica infinita!

Vi sarà capitato, durante le passeggiate con il vostro Fido, di soffermarvi su quante “fermate” debba fare per liberare la propria vescica e di pensare: “Wow, ma è infinita”. In questo articolo scopriremo quali sono le cause che permettono ai cani di produrre così tanta urina.

Prima di partire con la nostra disamina è doveroso un chiarimento: il fattore principale che giustifica la quantità di liquidi espulsi è la taglia del nostro amico a quattro zampe. I cani di grossa taglia, infatti, consumano molte più energie nell’attivare i muscoli e gli organi rispetto ai cagnolini. Tuttavia, anche i cani di piccola taglia riescono a produrre tantissima urina.

I cani, proprio come noi esseri umani, sono dotati di due reni che lavorano in maniera costante, al fine di filtrare il sangue dalle impurità. La maggior parte dei nutrienti e dell’acqua che i reni isolano vengono poi riassorbiti dall’organismo: una certa quantità di liquidi sarà inviata alla vescica attraverso due ureteri.

L’organo cavo contenente l’urina dei cani è estremamente elastico e, per questo motivo, è in grado di contenere grandi quantità di liquidi, prima di esser svuotato. Inoltre, la prostata canina produce una sostanza che si aggiunge all’urina e la rende più viscosa: è per questo motivo che il nostro amato cagnolino, quando “marca il territorio”, espelle pipì molto “compatta” e uniforme.