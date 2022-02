Opera cambia le regole dei browser: ora si possono effettuare ricerche con le emoji

Dopo aver lanciato in beta il primo crypto browser per il web 3.0, Opera ha oggi annunciato una novità rivoluzionaria per tutti coloro che utilizzano un browser web su smartphone, PC e tablet. La feature, che potrebbe cambiare completamente l'approccio degli utenti al web, permette di utilizzare emoji al posto delle parole nelle ricerche.

Sì, avete capito bene: Opera browser ora supporta le ricerche via emoji in ogni sua versione per PC, laptop e smartphone. Non solo: grazie ad una partnership con Yat, Opera può ora effettuare anche ricerche tra i siti web i cui indirizzi sono composti solo da emoji, permettendovi in altre parole di navigare il web senza utilizzare tecnologie desuete come l'alfabeto o le parole.

Opera ha spiegato che la partnership con Yat ha lo scopo di "portare nuovi livelli di creatività su Internet", probabilmente riferendosi alle combinazioni di emoji che gli utenti potranno inserire nella barra di ricerca del browser per ottenere il risultato desiderato.

Yat è una compagnia che vende domini e URL composti da emoji o da lettere ed emoji insieme, in modo da personalizzare l'esperienza online degli utenti e la comunicazione delle aziende, ma anche per accorciare gli URL riducendoli a combinazioni di una o due emoji, almeno per il momento. Ovviamente, se la partnership di Yat e Opera dovesse spiccare il volo potremmo trovarci di fronte a URL-mostro composti da decine di emoji, ma per ora il problema non si è ancora posto.

Per iniziare una ricerca sul web con le emoji utilizzando Opera basterà inserire i caratteri y.at e uno stringa di emoji, in modo da connettervi all'URL-emoji desiderato. Se la possibilità potrebbe rivelarsi utile per alcuni utenti, soprattutto da mobile, da PC essa potrebbe causare enormi perdite di tempo per chi utilizza il browser.

Per convincervi ad usare il browser emoji-based, comunque, Yat ha annunciato degli NFT basati sulle emoji, permettendo ad ogni utente di "mintare" il proprio URL Yat come Token non-fungibile. Inoltre, la piattaforma ha spiegato che importanti celebrità come Lil Wayne, Steve Aoki, Kesha e G-Eazy stanno utilizzando la piattaforma per promuovere il proprio lavoro.