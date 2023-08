Un 'urlo interstellare' ripristina i contatti con Voyager 2

Missione compiuta. Gli scienziati della NASA sono riusciti a ristabilire il pieno contatto con Voyager 2 utilizzando il trasmettitore più potente a loro disposizione.

Voyager 2 fu lanciata nel 1977 per esplorare Giove e Saturno. Durante il viaggio, i tecnici si resero conto che potevano sfruttare un allineamento planetario piuttosto raro per far proseguire la sonda verso Urano e Nettuno. Dopo aver osservato da vicino anche questi due pianeti, Voyager 2 ha proseguito il suo viaggio verso l’ignoto e attualmente si trova a circa 20 miliardi di chilometri dal nostro pianeta, ben oltre i confini del Sistema Solare.

Lo scorso 21 luglio, gli scienziati hanno perso i contatti con la sonda dopo aver fatto erroneamente puntare la sua antenna a due gradi di distanza dalla Terra. La situazione non si sarebbe risolta fino al 15 ottobre, quando Voyager 2 avrebbe dovuto effettuare una manovra di riallineamento automatico. Come vi avevamo già anticipato, però, gli ingegneri del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA sono riusciti comunque a ricevere un debole segnale dalla sonda grazie all’aiuto degli osservatori del Deep Space Network.

In un nuovo aggiornamento, il JPL ha dichiarato di essere riuscito nel tentativo di inviare le istruzioni necessarie per raddrizzare la sonda. Usando il suo trasmettitore più potente, la NASA ha lanciato un vero e proprio "urlo interstellare", che ha viaggiato alla velocità della luce per 18,5 ore prima di raggiungere Voyager 2. Dopo di ciò, gli scienziati hanno dovuto aspettare altre 18,5 ore per sapere se l’operazione avesse funzionato. Perché la suspence non era abbastanza.

L’operazione è stata un successo: Voyager 2 ha ripreso a inviare i dati sulla sua posizione e pare che abbia mantenuto la traiettoria prevista. Il suo viaggio verso l’ignoto potrà continuare indisturbato virtualmente per sempre, anche se noi riusciremo a osservarla solo per altri 3 anni.