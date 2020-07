US Space Force, annunciati logo e motto ufficiali: il Web si scatena

A gennaio 2020, Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti d'America, aveva anticipato la scelta del logo della Space Force. Tuttavia, in realtà si trattava del sigillo, mentre il logo vero e proprio è stato ufficializzato solamente nella giornata di oggi 23 luglio 2020, insieme al motto della forza armata statunitense.

In ogni caso, non c'è nulla di cui "preoccuparsi": la somiglianza con il logo della Starfleet Command di Star Trek, conosciuta anche come Flotta Stellare o Flotta Astrale, è rimasta e infatti il Web non ha potuto fare a meno di notarla, come potete vedere dai tweet presenti in calce alla notizia. Stando anche a quanto riportato da SlashGear ed Engadget, la US Space Force ha tenuto a precisare i motivi che hanno portato alla scelta di questo logo.

In particolare, la forza armata statunitense afferma che la conformazione del logo, il simbolo delta, viene utilizzata dal lontano 1961 in campo spaziale. Insomma, siamo arrivati al punto in cui una serie cult riesce a rimanere così ben impressa nella mente degli appassionati che le persone pensano che sia la US Space Force ad aver "preso in prestito" il logo di Star Trek, "costringendo" la forza armata statunitense a doversi quasi "giustificare" per la sua scelta.

La US Space Force è scesa nei dettagli in merito al significato del logo, spiegando che il bordo esterno in argento è simbolo di protezione, l'area nera è lo Spazio, i quattro elementi interni rappresentano le forze armate statunitensi (Air Force, Army, Navy e Marines), al centro c'è una Stella polare e in alto le due punte vanno a "ricostruire" la sagoma di un razzo in partenza. Insomma, la Space Force statunitense ha voluto mettere le cose in chiaro una volta per tutte.

Oltre al logo, nella giornata odierna è stato svelato anche il motto della forza armata: "Semper Supra", che in latino significa "sempre sopra", ovvero "sempre in prima linea" in campo spaziale. Una sorta di dichiarazione d'intenti, che lascia intendere gli ambiziosi obiettivi degli Stati Uniti d'America.

Piccola curiosità: recentemente SpaceX ha svolto con successo una missione proprio per la US Space Force.