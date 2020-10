Generale US: Space Force potrebbe costruire una base lunare

Potrebbero volerci anni, ma gli Stati Uniti hanno in mente un progetto ambizioso: mandare le prime truppe dell'US Space Force nello spazio e stabilire una base sulla Luna. La forza armata dell'astronautica è nata nel dicembre 2019 e, anche se è un'istituzione controversa, potrebbe essere il primo passo verso la presenza di militari nello spazio.

"Si, ad un certo punto potremmo inviare esseri umani nello spazio," così ha raccontato John Shaw, capo dell'U.S. Space Command, durante la conferenza AFWERX Engage Space Conference di martedì.

"Possono gestire un centro di comando situato da qualche parte sul territorio lunare, o da qualche altra parte, in cui continuiamo a gestire una struttura che è largamente autonoma," ha aggiunto.

La notizia giunge dopo che la NASA e l'US Space Force hanno iniziato a collaborare ufficialmente, a partire dalla scorsa settimana, su temi come i voli spaziali umani o la difesa planetaria.

Shaw ha comunque precisato che una base lunare è ancora molto lontana, per diversi motivi: il primo è che lo spazio non è l'ambiente più abitabile per l'uomo, il secondo motivo è che ci sono grandi aspettative sullo sviluppo di tecnologie robotiche per lo spazio. In questo articolo raccontavamo come si potrebbe costruire una base sul nostro satellite.

"Stiamo diventando davvero bravi nella robotica spaziale. I migliori robot che gli esseri umani hanno costruito sono probabilmente satelliti, che esplorano altri pianeti o che operano all'interno del sistema Terra-Luna."

Invece di avere truppe che si stabiliscono sulla Luna, l'idea è di utilizzare robot per compiere lo stesso lavoro che avrebbe dovuto fare un essere umano. Space Force sta già studiando per capire se è possibile avere una presenza militare permanente sulla Luna e, all'inizio di quest'anno ha iniziato a collaborare con la NASA per capire se la fusione nucleare può essere la fonte energetica di questa ipotetica base.