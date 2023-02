Gli USA hanno abbattuto un oggetto volante e non escludono gli alieni

Dopo che la questione è stata sviscerata pubblicamente dal Senato degli Stati Uniti, l'argomento UFO (o UAP) è diventato di pubblico dominio. Quattro oggetti volanti nello spazio aereo nordamericano sono infatti stati abbattuti in sole due settimane e nell'ultimo caso le autorità non escludono nulla, perfino gli alieni.

L'oggetto è stato rilevato dal radar sopra il Montana sabato 11 febbraio, prima di essere abbattuto domenica da un missile aria-aria lanciato da caccia F-16 sul Lago Huron, secondo quanto ha riportato il Pentagono in una dichiarazione. L'UAP è stato visto a un'altitudine di circa 6.096 metri ed è stato ritenuto un "pericolo per l'aviazione civile".

Diverso dal precedente pallone della Cina abbattuto la settimana scorsa, le autorità non sono riuscite a caratterizzare l'oggetto (e lo faranno al meglio una volta che sarà recuperato) ma inizialmente è stato descritto come una "struttura ottagonale" con dei fili attaccati ad essa. Parlando in una conferenza stampa, al generale Glen VanHerck, capo del NORAD e US Northern Command, è stato chiesto se ci fosse la possibilità che l'oggetto fosse extraterrestre.

La risposta del generale ha zittito tutti: "Non escludo nulla a questo punto". Dopo l'abbattimento del pallone della Cina, altri tre oggetti aerei sono stati abbattuti dopo essere entrati nello spazio aereo nordamericano. Un oggetto volante, descritto questa volta come un tipo di dirigibile, è stato tirato giù venerdì sulla costa settentrionale dell'Alaska, mentre un pallone più piccolo è stato abbattuto sabato sullo Yukon canadese.

Nel frattempo anche il Paese del Drago ha affermato che gli USA spiano le loro operazioni con dei palloni volanti e si sta preparando a distruggerne uno, secondo quanto riportato.