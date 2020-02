Gli USA accusano Huawei di spiare le reti degli operatori telefonici, l'azienda nega

Dagli USA arrivano delle indiscrezioni piuttosto importanti: alcune alte cariche statunitensi hanno accusato Huawei di spiare le reti degli operatori telefonici tramite delle backdoor. Non sono però stati divulgati dettagli precisi in merito al funzionamento di queste ultime e non si sa se l'azienda cinese le abbia realmente "sfruttate".

In particolare, stando a quanto riportato dal Wall Street Journal, alcuni funzionari governativi statunitensi affermano che l'azienda cinese sarebbe in grado di accedere alle reti degli operatori telefonici di nascosto utilizzando delle backdoor destinate alle forze dell'ordine. In parole povere, gli USA sostengono che Huawei stia spiando le reti statunitensi.

Ovviamente, la risposta dell'azienda cinese non è tardata ad arrivare: "Le backdoor destinate all'uso esclusivo da parte delle forze dell'ordine sono regolamentate in modo molto severo, visto che queste possono essere 'sfruttate' solo dal personale certificato degli operatori. I dipendenti di Huawei non sono autorizzati a collegarsi senza l'esplicita approvazione dell'operatore".

C'è da dire che le backdoor dedicate all'uso esclusivo da parte delle forze dell'ordine sono obbligatorie per legge negli Stati Uniti d'America e in molti altri Paesi. Chiaramente, la regolamentazione prevede anche che il produttore stesso non sia in grado di sfruttare queste "falle volontarie".

Sempre stando a quanto riportato dal WSJ e come riportato anche da Business Insider, le accuse da parte dei funzionari governativi statunitensi sono ben precise: Huawei non avrebbe "bloccato" le backdoor per sé stessa e sarebbe quindi in grado di accedere alle reti degli operatori telefonici senza che questi ultimi ne siano a conoscenza. A quanto pare, sembra che gli USA stiano monitorando la situazione dal 2009.

Insomma, stiamo parlando di una questione piuttosto spinosa e chiaramente le accuse rivolte all'azienda cinese non fanno altro che incrementare la tensione tra le parti.