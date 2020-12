USA: aggiunti altri quattro colossi cinesi alla blacklist, c'è anche SMIC

L’amministrazione Trump nel corso di questa settimana ha aggiunto anche il colosso cinese produttore di semiconduttori SMIC, il gigante petrolifero CNOOC e altre due aziende alla famigerata blacklist delle aziende del Dragone presumibilmente legate al Partito Comunista Cinese e ai militari del paese.

Stando a quanto riportato anche dall’agenzia di stampa Reuters, con l’aggiunta di queste società alla lista nera da parte del Dipartimento della Difesa statunitense ora il numero totale ammonta a 35. Sebbene l'elenco fino a oggi non abbia ancora innescato alcuna sanzione, un recente ordine esecutivo di Donald Trump impedirà agli investitori statunitensi di acquistare i titoli delle società a partire dalla fine del 2021.

Da Pechino non sono mancati commenti aspri nei confronti dell’operato dell’amministrazione statunitense prossima a lasciare il posto a Joe Biden. La portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying ha dichiarato che la Cina si è opposta agli sforzi degli Stati Uniti per sopprimere le sue società, aggiungendo che le mosse di Washington sono contrarie ai principi della concorrenza di mercato: “Gli Stati Uniti dovrebbero smetterla di abusare del potere nazionale e dei concetti di sicurezza nazionale per sopprimere le società straniere”.

Allo stesso modo, SMIC ha dichiarato che intende opporsi fermamente alla decisione del governo statunitense in quanto si tratterebbe di un malinteso sugli usi finali della sua attività e tecnologia. La società ha aggiunto che non vi è stato alcun impatto significativo sulle sue azioni dalla sua aggiunta all'elenco, con un calo del 5,4% nella giornata di venerdì. Il colosso petrolifero CNOOC, precedentemente noto come China National Offshore Oil Corp, si è invece detto di essere “scioccato e dispiaciuto” di apparire nella lista a causa di “informazioni false e imprecise”.

L'espansione della blacklist, sempre secondo Reuters, è considerabile come un tentativo di consolidare le posizioni di Trump sulla Cina e di rendere più difficile l’attività del presidente eletto Joe Biden, costringendolo a lavorare in posizioni decisamente scomode nei confronti di Pechino. La misura farebbe parte di un ulteriore sforzo più ampio da parte di Washington per prendere di mira quelli che considera gli sforzi del Dragone per sfruttare le tecnologie civili emergenti per scopi militari.

Intanto in Cina il Partito Comunista Cinese sarebbe al lavoro su una legge per proteggere i dati personali dei cittadini, con l’obiettivo di raccogliere meno informazioni dalle applicazioni per smartphone e tablet. O ancora, pochi giorni fa il computer quantistico Jiuzhang ha raggiunto la supremazia quantistica eseguendo un calcolo particolarmente complesso in soli 200 secondi grazie ai fotoni.