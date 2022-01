Negli USA un AirTag ha sventato un doppio tentativo di furto d'auto, ma non come credete

Mentre in Canada un'AirTag sembra aver aiutato dei ladri, in Texas succede l'esatto opposto. A quanto pare il localizzatore di Apple è riuscito a sventare un doppio furto d'auto in corso. La vicenda però è particolare e va oltre ogni possibile immaginazione.

Secondo quanto riferito, un automobilista stava andando al lavoro quando ha ricevuto sul suo smartphone la notifica che un AirTag si stava muovendo con lui. A questo punto ha immediatamente denunciato l'accaduto alla Polizia, che ha provveduto a trovare il dispositivo Apple tra i sedili del veicolo. La funzione è stata introdotta da Apple per prevenire lo stalking con le AirTag e fa in modo che un utente riceva una notifica sull'iPhone quando questo rileva che nelle vicinanze è presente un AirTag non collegato all'Apple ID.

L'uomo aveva acquistato il veicolo con un anticipo di 800 Dollari, ma le verifiche della Polizia hanno portato ad una scoperta incredibile: il camion risultava rubato ed il rivenditore aveva evidentemente alterato la targa. I ladri quindi lo stavano tracciando nuovamente per rubarlo ancora una volta.

Grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine il legittimo proprietario l'ha potuto recuperare, mentre per i soldi versati dallo sfortunato acquirente non c'è stato nulla da fare e non riceverà alcun rimborso.

