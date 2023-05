Negli USA arriva un nuovo metodo di esecuzione e alcuni sono preoccupati

In alcuni territori degli Stati Uniti la pena di morte esiste ancora e recentemente ha fatto discutere un nuovo metodo di esecuzione che potrebbe essere utilizzato sui condannati alla pena capitale. La tecnica in questione è l'ipossia da azoto, e i detrattori affermano che non ci siano prove sufficienti per giustificarne l'uso.

L'ipossia da azoto costringe una persona a respirare azoto gassoso puro, facendola morire di fame di ossigeno (ipossia). Sebbene i protocolli esatti non siano ancora stati redatti, c'è un'idea dietro (meglio l'Euthanasia Coaster).

“Il protocollo probabilmente implicherebbe il posizionamento di un qualche tipo di maschera sulla testa del detenuto condannato e il pompaggio di azoto al 100%, privando così quella persona dell'ossigeno. Il detenuto non morirebbe per soffocamento (molto doloroso), ma piuttosto diventando gradualmente privo di ossigeno, che è essenzialmente indolore", secondo quanto riporta The Marshall Project, una ONG di giustizia penale.

Solo tre stati degli Stati Uniti hanno autorizzato l'uso dell'ipossia da azoto come metodo di esecuzione - Alabama, Oklahoma e Mississippi, ma ancora non è mai stato usato... ma le cose potrebbero presto cambiare. Tuttavia, secondo gli esperti il metodo non è stato sottoposto a sufficienti test e ricerche.

La ricerca sull'ipossia da azoto nei mammiferi non umani ha portato i veterinari e le autorità di regolamentazione della salute degli animali a concludere che il metodo fosse inaccettabile per l'eutanasia. Studi precedenti, però, affermavano il contrario, concludendo che l'ipossia da azoto fosse efficace, umana, sicura ed economicamente fattibile.

Insomma, non ci sono prove sufficienti per esprimere un giudizio informato in entrambi i casi. Assurdo, comunque, parlare di pena di morte nel 2023, quando più di 230 anni fa il Graducato di Toscana decise di abolirla.