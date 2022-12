USA, si va verso il ban di TikTok? Sarebbe un 'cavallo di Troia di Pechino'

Mentre negli Stati Uniti si torna a parlare di un ban totale per TikTok, pare che un nuovo atto legislativo del Congresso sia riuscito a ottenere un ban parziale del social network cinese da una serie di device collegati in qualche modo all'amministrazione pubblica americana. Che si tratti di un primo passo verso un blocco totale?

Il ban di TikTok dai device di proprietà del Governo americano è stato introdotto con il No TikTok on Government Devices Act, promosso dal Senatore del Missouri Josh Hawley, ed è stato approvato con un voto all'unanimità di tutto il Senato di Washington. Ora l'atto legislativo passerà per la Camera dei Rappresentanti, ma vista la larghissima maggioranza ottenuta al Senato è fuor di dubbio che esso diventerà legge.

Come vi abbiamo già spiegato, la legge prevederà la disinstallazione di TikTok da tutti i device pubblici degli Stati Uniti, ovvero telefoni e tablet di proprietà del Governo e forniti ai suoi ufficiali e burocrati in comodato d'uso. Inoltre, non sarà più possibile scaricare l'applicazione su tali dispositivi, forse a causa di un firewall o di alcuni blocchi software.

La legge, che in sé non dovrebbe avere un impatto troppo marcato sulle operazioni di TikTok in America, suona però come un avviso per il social network e per ByteDance, la compagnia cinese che lo possiede, che negli ultimi mesi è finita nell'occhio del ciclone per via dei presunti dubbi sulla sicurezza dei dati raccolti da TikTok, che secondo i lawmakers americani verrebbero inviati in Cina, dove verrebbero utilizzati da Pechino con fini di spionaggio.

Insomma, TikTok e Bytedance devono stare in allerta, perché un'estensione del ban a tutti i device dei cittadini americani è tutto fuorché fuori discussione. Addirittura, lo stesso Senatore Hawley ha definito TikTok come un "cavallo di Troia del Partito Comunista Cinese".