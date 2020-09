USA, il ban di Trump contro la tecnologia cinese mette in difficoltà anche l'ambiente

I droni sono sempre più usati in tutto il mondo per registrare video, fare consegne (come nel caso di Amazon Prime Air) o anche per spegnere incendi. Negli USA, in seguito ai vari ban dell’amministrazione Trump, ora il Dipartimento degli Interni segnala rischi ambientali poiché si trova sprovvista di 17 droni usati per controllare gli incendi.

Stando a quanto scritto nel documento trapelato online grazie a The Financial Times, le restrizioni varate da Donald Trump nei confronti della tecnologia cinese hanno impedito al Dipartimento degli Interni di acquistare i droni UAV usati per controllare e spegnere le fiamme. Senza di essi ora il dipartimento si trova costretto a usare aerei appositi che, secondo un’analisi interna del dipartimento stesso, riusciranno a spegnere soltanto il 28% degli incendi che i droni Ignis avrebbero potuto gestire.

Il FT riferisce inoltre che “L’attuale flotta del dipartimento deve espandersi per soddisfare la domanda di misure preventive obbligatorie per la riduzione degli incendi attraverso la riduzione della vegetazione. Negare l'acquisizione di dispositivi di accensione aerea UAS trasferisce direttamente il rischio ai vigili del fuoco, che ora devono utilizzare aerei per completare queste missioni piuttosto che un'opzione più sicura come i droni”.

I droni Ignis, di cui potete vedere un modello in calce all’articolo, avrebbero potuto aiutare gli Stati Uniti in questo periodo: gli incendi in California stanno infatti mettendo in ginocchio molti cittadini, costretti a lasciare le zone in cui vivevano a causa delle fiamme. Ma l’amministrazione Trump ha ritenuto più importante, nel corso del 2019-2020, colpire le maggiori aziende cinesi come Huawei, TikTok e, nel caso del mercato dei droni, DJI, finendo per rendere più difficile non solo il controllo degli incendi boschivi ma anche il monitoraggio della fauna selvatica.

Ora il Dipartimento degli Interni è in attesa di un riesame della sicurezza dei dispositivi prodotti in Cina da loro acquistati negli anni precedenti.