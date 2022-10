USA-Cina: la Casa Bianca valuta nuove sanzioni tech su IA e computer quantistici

Le sanzioni americane sulle vendite di chip alla Cina stanno già colpendo duramente il settore informatico del colosso asiatico, ma potrebbero presto essere inasprite dalla Casa Bianca. È infatti notizia delle scorse che Washington potrebbe includere l'IA e i PC quantistici tra le tecnologie sanzionate, assestando un altro duro colpo a Pechino.

Come vi abbiamo già spiegato, proprio Pechino è dovuta intervenire per aiutare economicamente le Big Tech nazionali dopo il primo round di sanzioni americane. Intanto, però, Bloomberg riporta che l'amministrazione Biden starebbe valutando una seconda tornata di sanzioni contro la Cina, che questa volta dovrebbe "tagliarla fuori" anche dai settori a maggior tasso di innovazione, considerati anche quelli potenzialmente più pericolosi in termini di sicurezza nazionale e globale.

Tra tali settori vi sarebbero i software per l'IA e il computing quantistico, il che significa che tutte le aziende cinesi che lavorano con tali tecnologie non potrebbero più scambiare prodotti e informazioni con le controparti americane. In questo caso, però, le sanzioni potrebbero essere un'arma a doppio taglio per gli USA: mentre il settore dei chip è ormai consolidato e saldamente gestito proprio dall'America e dai suoi principali alleati, come Taiwan, quello dell'IA e dell'informatica quantistica è un mondo ancora acerbo e nascente.

In altre parole, l'interruzione di contatti e scambi tra Cina e Stati Uniti potrebbe danneggiare il Paese asiatico quanto quello nordamericano, arrivando persino a colpire lo sviluppo tecnologico su scala globale con dei rallentamenti legati a questioni geopolitiche e geo-economiche. Inoltre, trattandosi di settori che, almeno al momento, ruotano attorno soprattutto a tecnologie software, per la Casa Bianca potrebbe risultare piuttosto complesso controllare che le sue sanzioni vengano effettivamente rispettate, o persino farle entrare in vigore in primo luogo.