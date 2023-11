USA-Cina, le nuove sanzioni mietono una vittima inaspettata: la RTX 4090 di NVIDIA

A metà ottobre, NVIDIA ha aumentato il prezzo della RTX 4090 in Europa. Ora, invece, il colosso di Santa Clara si prepara a ritirare dal mercato la sua scheda video top di gamma, almeno in Cina. Ma come è possibile che la RTX 4090, in vendita da solo un anno, sia già giunta alla fine del suo ciclo vitale sul mercato cinese?

La risposta è semplice: la RTX 4090 è stata colpita dalle sanzioni di Washington. Un documento della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, infatti, spiega che nessuna versione della RTX 4090 potrà essere venduta in Cina. Inizialmente, gli esperti di settore pensavano che il ban avrebbe riguardato i modelli della GPU customizzati per i professionisti o per gli applicativi IA, ma a quanto pare la scure della Casa Bianca è stata poco clemente: anche le RTX 4090 consumer sono state coinvolte nell'embargo.

Secondo Tom's Hardware il ban alla RTX 4090 sarebbe un "effetto collaterale" del tentativo americano di impedire che la Cina ottenga GPU per l'IA, agendo direttamente sugli approvvigionamenti dei chip per l'Intelligenza Artificiale prodotti da NVIDIA, che al momento domina il mercato di questi ultimi. In particolare, oltre alla RTX 4090 la Casa Bianca ha imposto un blocco agli export dei chip H100, H800, A100, A800, L40 e L40S del Team Verde. A questi, inspiegabilmente, si è però aggiunta anche la GPU AD102 della RTX 4090.

Con ogni probabilità, la mossa di Washington sarebbe prettamente preventiva: sparite dal commercio le schede video appositamente pensate per l'IA, le aziende cinesi si sarebbero potute rivolgere alle alternative più performanti in circolazione, ovvero le GPU da gaming top di gamma di NVIDIA, ossia di nuovo la RTX 4090. L'ipotesi sembra essere confermata dal repentino aumento del prezzo della scheda sul mercato cinese nelle scorse ore, dopo l'annuncio del ban agli export di GPU per l'IA provenienti dagli Stati Uniti.

Infine, vale la pena sottolineare che, oltre alle esportazioni, il blocco è stato pensato per impedire l'assemblaggio delle RTX 4090 in Cina: ciò potrebbe causare una vera e propria distruzione delle catene produttive di diversi AIB, come Asus, Gigabyte, MSI e PNY, che dovranno spostare le loro linee di produzione verso altri Paesi (il Vietnam, l'India o Taiwan, probabilmente) in tempi brevissimi.