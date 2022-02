Negli USA un college regala MacBook Pro M1, iPad Mini ed Apple Pencil agli studenti

Il Bowdoin College ha annunciato un nuovo programma che prevede la fornitura gratuita a tutti gli studenti di un MacBook Pro da 13 pollici con chip M1, un iPad Mini ed una Apple Pencil, a cui si aggiunge l'accesso completo ad una gamma di software specifici per seguire i corsi.

Interessante notare come il costo dell'intero programma sarà sostenuto da Bowdoin, e gli studenti avranno la possibilità di mantenere i dispositivi al momento del diploma pagando una somma irrisoria di 1 Dollaro. Il programma sarà attivo dall'autunno del 2022 e se ne aggiunge ad un altro lanciato nell'estate 2020 quando Bowdoin aveva fornito agli studenti un iPad Pro Cellular, una Apple Pencil ed una Magic Keyboard.

Clayton Rose, presidente del Bowdoin College, ha affermato che la decisione è stata presa dopo che durante la pandemia di Covid-19 gli studenti e gli stessi professori hanno potuto toccare con le loro mani le potenzialità dell'apprendimento a distanza e di come i prodotti tecnologici possano essere utili per lo studio.

Susan Prescott, vicepresidente di Apple per l'istruzione ed il marketing ha accolto favorevolmente la decisione ed ha affermato che "in Apple crediamo che l'istruzione possa essere una forza profonda per l'equità e che la giusta tecnologia possa migliorare ed estendere l'insegnamento e l'apprendimento".

