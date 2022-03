Gli USA creano il Tiger Team, gruppo che analizzerà scenari di guerra nucleare

Dopo che la Russia ha invaso l'Ucraina, sono molti i paesi del mondo che hanno risposto a questo barbarico gesto. Tanti con sanzioni invalidanti per il governo di Mosca, altri annullando le collaborazioni con il Paese. Nel frattempo, le varie istituzioni della Terra hanno iniziato a prepararsi in caso di un possibile conflitto.

In particolare, la Casa Bianca degli Stati Uniti d'America ha istituito il "Tiger Team", un gruppo di funzionari della sicurezza nazionale incaricati per creare piani di emergenza nel caso in cui Putin decidesse di utilizzare le armi nucleari in Ucraina, afferma il New York Times. Il gruppo sta anche creando delle vere e proprie guide su cosa fare nel caso in cui la Russia invada un paese della NATO.

La coalizione è stata formata circa quattro giorni dopo l'invasione, esattamente il 28 febbraio. Il "team delle tigri" ha il compito di appurare quali azioni della Russia possano istigare una possibile risposta da parte della NATO. Gli esperti attualmente escludono la minaccia di un attacco nucleare da parte del governo di Mosca.

Non solo: i professionisti che stanno lavorando per la Casa Bianca esporranno le loro considerazioni in una sessione della NATO a Bruxelles, dove il presidente degli USA Joe Biden si è recato per incontrare i leader di altri 29 paesi per trovare una risposta alla guerra.