Gli USA contro la crittografia end-to-end: c'è Whatsapp nel mirino

Il procuratore generale degli Stati Uniti, William Barr, starebbe preparando un nuovo ricorso contro il sistema di crittografia end-to-end adottato dalla maggior parte dei servizi di messaggistica istantanea. Secondo quanto raccolto, però, questa volta nel mirino potrebbero esserci i servizi di Facebook, tra cui Whatsapp.

L'idea alla base del ricorso è che, come avvenuto con Apple nel caso relativo all'iPhone del killer di San Bernardino, i sistemi di cifratura non permettono alle autorità di accedere ai dati presenti sui dispositivi che quindi non possono essere usati nelle indagini su terroristi, pedofili ed altri criminali.

Il ricorso, secondo quanto raccolto, dovrebbe essere pubblicato nella giornata di oggi. Sui contenuti i dubbi sono pochi: il Dipartimento di Giustizia riprenderanno le motivazioni che aveva portato in tribunale nella causa contro Apple, ma il focus dovrebbe essere Facebook.

Il gigante di Mark Zuckerberg infatti ha incluso la crittografia end-to-end di default in Whatsapp ed ha già preannunciato le intenzioni di espanderla anche a Facebook Messenger ed altre piattaforme.

In una bozza pubblicata da BuzzFeed, si legge che "le aziende non devono progettare deliberatamente i propri sistemi in modo da impedire qualsiasi forma di accesso ai contenuti, anche per prevenire o indagare sui reati più gravi. Ciò mette a rischio i nostri cittadini e le nostre società stanno intralciando le indagini su contenuti relativi ad indagini che riguardano attività illegali, come lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori, il terrorismo ed i tentativi di minare i valori e le istituzioni democratiche". Barr sostiene anche che la crittografia end-to-end "impedisce alle forze dell'ordine di indagare su questi reati e crimini più gravi".

Nella lettera, il DOJ probabilmente chiederà a Facebook di rivedere i piani per la crittografia fin quando non riuscirà a garantire il giusto equilibrio tra privacy e sicurezza.

Il procuratore dovrebbe anche fornire degli esempi di come la crittografia stia ostacolando la capacità del Governo di accedere alle informazioni. Per la giornata di oggi è in programma un vertice a cui dovrebbero prendere parte anche i rappresentanti di Facebook.

Lo scorso Giugno era emerso un rumor che voleva Trump pronto a vietare la crittografia end-to-end.