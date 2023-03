Negli USA la DEA ha inserito un AirTag in un pacco per arrestare uno spacciatore

Lo scorso anno la United States Drug Enforcement Agency ha utilizzato un AirTag per rintracciare l’attrezzatura utilizzata per la produzione di droghe inviata dalla Cina ad un produttore di stupefacenti. Si tratta di una prima assoluta.

La notizia è stata riportata da Forbes, secondo cui gli agenti di frontiera nel Maggio 2022 hanno intercettato due pacchi provenienti dalla Cina, che includevano una pressa per pillole e dei coloranti. Questi già sospettavano si trattasse di pacchi diretti ad uno spacciatore, ed infatti hanno provveduto ad informare la DEA che ha inserito un AirTag all’interno del pacco per tracciarne i movimenti.

Nel mandato di perquisizione pubblicato da Forbes non sono presenti informazioni sul motivo per cui la DEA ha scelto di inserire l’AirTag all’interno del pacco per tracciarne i movimenti, ma si fa riferimento al fatto che l’item tracker di Apple ha fornito “informazioni precise sulla posizione che hanno permesso agli investigatori di ottenere prove su tali individui che si occupavano della produzione di droghe, ma anche sui proventi di tale traffico, la provenienza delle sostanze e la loro distribuzione”.

Parlando con Forbes, un detective in pensione ha anche ipotizzato che alla base della scelta della DEA potrebbe esserci la maggiore affidabilità garantita da AirTag.

Dopo la storia del cane salvato da AirTag, ne arriva un’altra di questo tipo sempre a lieto fine.