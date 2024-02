Negli USA la domanda di Apple Vision Pro è crollata: finito l'effetto novità?

In attesa di capire se Apple Vision Pro arriverà in Italia, dagli Stati Uniti arrivano notizie non positive per il computer spaziale della società di Cupertino. Secondo quanto riferito, infatti, la domanda per il dispositivo indossabile sarebbe rallentata.

Il noto analista Ming-Chi Kuo infatti afferma che le spedizioni di Apple Vision Pro sono calate notevolmente, come dimostrato anche nei tempi di spedizione che sono diminuiti in maniera importante ed ora la consegna viene garantita in 3-5 giorni, rispetto alle svariate settimane richieste in precedenza

Nel post pubblicato su Reddit, Kuo sostiene che a meno che Apple non abbassi il prezzo del Vision Pro o che non introduca qualche applicazione più utile, le spedizioni non aumenteranno più nel mercato locale. L’analista però ritiene che Apple rilascerà anche una versione low cost delle cuffie, ma con specifiche inferiori, oltre che un nuovo modello di fascia alta più potente rispetto a quelle viste sulla prima generazione.

Nelle scorse settimane, intanto, gli utenti hanno lamentato crepe e rotture al vetro anteriore di Apple Vision Pro, ma sono emersi anche rapporti secondo cui alcuni utenti dopo qualche giorno d’utilizzo avrebbero deciso di effettuare il reso del dispositivo in quanto non soddisfatti dell’esperienza offerta.

