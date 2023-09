Negli USA c'è una grande carenza di lassativi per questo motivo

In un mondo dove la salute è spesso relegata a un secondo piano, una crisi inaspettata sta emergendo negli Stati Uniti: la carenza di lassativi. Proprio così. Quella categoria di farmaci spesso sottovalutata sta diventando una questione di salute pubblica.

La risposta a questo problema è un mix complesso di fattori che vanno da diete pessime e tendenze di Internet discutibili all'invecchiamento della popolazione e alle tensioni sulla salute mentale. Il polietilene glicole 3350, un composto chiave in molti prodotti lassativi di grandi marchi come MiraLAX e Glycolax, è diventato così richiesto che alcune aziende farmaceutiche stanno addirittura costruendo nuove fabbriche per aumentarne la produzione.

Non è ovviamente tutto rose e fiori, perché l'abuso di questi farmaci sta diventando un problema serio, alimentato da influencer di TikTok che promuovono i presunti benefici dei lassativi per la salute intestinale e la perdita di peso (spoiler: ovviamente non è vero). Questo comportamento rischioso può portare a disturbi alimentari e a una perdita di elementi essenziali per la salute come acqua, minerali ed elettroliti.

L'altro lato della medaglia è la popolazione tendenzialmente più anziana che vive negli Stati Uniti, che con l'aumentare dell'età vede crescere anche la prevalenza di stitichezza, rendendo i lassativi una necessità piuttosto che un'opzione. E come se non bastasse, la pandemia di COVID-19 ha ulteriormente aggravato la situazione, con un aumento della domanda di questi farmaci dovuto a diete più povere, minor attività fisica e maggiore ansia durante i lockdown.

In sintesi, la crisi dei lassativi è un campanello d'allarme che suona forte e chiaro, segnalando che è ora di affrontare le questioni di salute pubblica con la serietà che meritano.