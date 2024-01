Negli USA c'è un nuovo e controverso metodo di esecuzione

Un giudice distrettuale degli Stati Uniti ha dato il via libera alla prima esecuzione tramite asfissia da gas azoto. La decisione riguarda il detenuto dell'Alabama, Kenneth Eugene Smith, attualmente in programma per essere giustiziato con questo nuovo metodo il 25 gennaio, sebbene il suo avvocato abbia presentato un ricorso contro la decisione.

Il team legale di Smith sostiene che egli sia utilizzato come cavia per una procedura sperimentale e che l'esecuzione proposta costituisca una punizione crudele e insolita, rendendola incostituzionale. Secondo i piani dello stato dell'Alabama, un respiratore sarà posizionato sul naso e sulla bocca del prigioniero per sostituire tutta l'aria respirabile con gas azoto, portando infine al soffocamento.

Durante un'udienza in tribunale a dicembre, l'ufficio del procuratore generale dello stato ha affermato che il metodo "causerà incoscienza in pochi secondi e la morte in pochi minuti", secondo quanto riportato dall'Associated Press. In risposta, gli avvocati di Smith hanno sottolineato che l'American Veterinary Medical Association sconsiglia l'ipossia da azoto come forma di eutanasia per tutti i mammiferi tranne i maiali, poiché la procedura è troppo "angosciante".

Tuttavia, in un'udienza all'inizio di questa settimana, il giudice federale R. Austin Huffaker ha stabilito che Smith può essere giustiziato utilizzando il nuovo metodo. Nel suo rapporto, Huffaker ha ammesso che la sua decisione significa che "A Smith non sarà garantita una morte indolore", ma alla fine ha ritenuto che il detenuto "non abbia dimostrato, e il tribunale non può concludere, che il Protocollo infligga sia una punizione crudele e insolita rendendolo costituzionalmente inadeguato secondo il quadro legale prevalente".

Smith è stato condannato a morte per l'omicidio del 1988 di Elizabeth Dorlene Sennett. Nel novembre 2022, è stato oggetto di un tentativo di esecuzione fallito, quando il personale del carcere ha impiegato 100 minuti nel tentativo di somministrare un'iniezione letale, ma non è riuscito a trovare una vena prima della scadenza di mezzanotte per l'esecuzione capitale.

Le esecuzioni fallite sono diventate sempre più comuni negli Stati Uniti dal 2010, quando le aziende che producono il tiopentale sodico hanno smesso di fornire il prodotto chimico per l'uso nelle iniezioni letali. Ciò ha portato numerosi stati a cercare nuovi metodi di esecuzione, con alcuni che si sono rivolti al sedativo midazolam.

Assurdo sentir parlare di pena di morte nel 2024, soprattutto considerando che il Granducato di Toscana l'abolì ben 238 anni fa.