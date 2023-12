USA, finisce il braccio di ferro Casa Bianca-NVIDIA: 'può vendere i chip alla Cina'

Negli scorsi giorni, abbiamo scoperto che NVIDIA lancerà presto la GeForce RTX 4090D, o "Dragon", una versione "cut-down" della RTX 4090 destinata al mercato cinese dopo che la Casa Bianca ha bloccato gli export delle GPU NVIDIA per l'IA verso il colosso asiatico. Eppure, sembra che anche il "pugno duro" di Washington si stia già allentando.

Come spiega Tom's Hardware, il Segretario del Commercio americano Gina Raimondo ha ammorbidito le sue posizioni nei confronti di NVIDIA, dopo che la scorsa settimana aveva duramente criticato il Team Verde per aver sviluppato delle GPU pensate appositamente per aggirare le sanzioni americane contro la Cina. Nello specifico, nel giro di soli sette giorni Raimondo sembra aver fatto un'inversione completa di posizione nei riguardi del Team Verde.

Il Segretario USA del Commercio, infatti, ha informato il pubblico di essere al lavoro stretto contatto con NVIDIA e altre aziende americane per meglio definire le limitazioni imposte ai loro export verso la Cina. Lo scopo di questa collaborazione sarebbe quella di permettere nuovamente a queste compagnie di vendere i propri prodotti in Cina, a patto che agli Stati Uniti resti l'esclusiva su quelli più avanzati (come le GPU per l'IA di nuova generazione di NVIDIA, per intenderci).

Successivamente, Raimondo ha dichiarato a Reuters che "NVIDIA può vendere, dovrebbe vendere e venderà i propri chip per l'IA alla Cina perché il grosso di questi chip avrà delle applicazioni puramente commerciali. Ciò che non possiamo tollerare, invece, è che l'azienda venda i suoi chip più sofisticati, con la più elevata potenza di calcolo, tali da permettere alla Cina di addestrare i propri modelli linguistici nazionali".

Dunque, sembra che NVIDIA non dovrà bloccare tutte le vendite di chip per l'IA verso la Cina. Il ban resterà probabilmente in vigore solo per i chip H100 e H800, mentre i chip A100 e A800 potranno comunque essere commercializzati nel Paese asiatico. Anche le RTX 4090 torneranno in vendita in Cina nelle prossime ore, a quanto pare.