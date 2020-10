USA, giudice blocca di nuovo il ban di WeChat voluto dall'amministrazione Trump

Il divieto di TikTok e WeChat chiesto a settembre dall’amministrazione Trump continua a essere bloccato dai giudici statunitensi: ora è un giudice californiano ad avere respinto una richiesta del Dipartimento di Giustizia di revocare una precedente decisione che consentiva a WeChat di rimanere attivo negli app store del mercato degli Stati Uniti.

È stato il magistrato statunitense Laurel Beeler ad avere affermato che le varie nuove prove presentate in tribunale dal governo non le hanno permesso di cambiare idea sulla sua decisione presa nello stesso giorno del ban annunciato dall’amministrazione. Come allora, le giustificazioni di “sicurezza nazionale” di cui si è avvalso Donald Trump sarebbero troppo vaghe per ordinare un ban definitivo a entrambe le app; ma mentre TikTok sta compiendo la transizione a TikTok Global sotto Oracle e Walmart, WeChat è ancora in balia delle decisioni dei giudici.

Non avendo cambiato posizione, Laurel Beeler ha sancito che WeChat resterà attiva negli app store americani: “Il record non supporta la conclusione che il governo abbia 'strettamente adattato' le transazioni vietate per proteggere i suoi interessi di sicurezza nazionale. Le prove supportano la conclusione che le restrizioni gravano sostanzialmente più sulla parola di quanto sia necessario per promuovere i legittimi interessi del governo”.

Come se non bastasse, Beeler sta anche considerando le domande del gruppo di utenti WeChat Alliance, il quale afferma che al momento non esiste nessuna app alternativa in grado di fare tutto ciò che fa WeChat, e che l’applicazione è il modo principale per i cittadini cinesi di parlare con i parenti attualmente negli Stati Uniti. Per questo motivo e per quelli detti sopra, WeChat per ora resterà attiva negli USA.