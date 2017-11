USA: il governo usa 10.000 Fitbit per le ricerche mediche

Nel corso del discorso tenuto nel 2015 in occasione dello State of the Union, l’allora presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, annunciò una nuova iniziativa di ricerca per la medicina di precisione.

Si trattava di un progetto di ricerca progettato per ottenere un quadro più chiaro sullo stile di vita degli americani ed i trattamenti delle varie malattie. Lo scorso anno il progetto è stato renbrandizzato ed ora si chiama All of Us, che ha aperto anche le iscrizioni nella speranza di raggiungere il suo obiettivo.

Al momento, il numero di cittadini coinvolti è relativamente basso si parla di 10.000 utenti, che starebbero utilizzando altrettanti Fitbit per monitorare lo stato di salute. L’azienda è stata scelta in quanto è stato il primo produttore di indossabili ad aver ottenuto il via libera dal progetto NIH, che l’ha scelta grazie alla compatibilità dei propri dispositivi con i due principali ecosistemi mobili e per la durata della batteria.

I partecipanti potranno scegliere tra due degli indossabili più popolari, il Charge 2 e l’Alta HR. Verranno presi in esame il sonno, la frequenza cardiaca e l’attività fisica, che permetteranno di creare dei veri e propri campioni, oltre che fornire giudizi su “come stanno dormendo le persone, quanto cammina, e cosa fanno”.

La particolarità dello studio è data dal fatto che viene monitorata la vita quotidiana delle persone, al di fuori di ogni ambiente clinico. Lo studio durerà un anno.