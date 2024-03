Anche dagli USA si grida allo scandalo per la prima fattoria di polpi al mondo

Lo Stato di Washington sta per fare storia con l'approvazione di una legge pionieristica che vieta l'allevamento di polpi, una pratica acquicola che ha sollevato non poche controversie. Questa iniziativa legislativa, denominata HB 1153, attende ora solo la firma del Governatore per diventare legge.

La proposta legislativa nasce dalla presa di coscienza dell'intelligenza e della sensibilità dei polpi, animali dotati di un sistema nervoso complesso e capaci di risolvere problemi avanzati, che hanno dimostrato di possedere persino personalità distinte. Il loro benessere, insieme agli impatti ambientali ed ecologici derivanti dalla loro coltivazione, ha spinto il rappresentante Strom Peterson a promuovere il divieto.

"L'allevamento di polpi conduce a sofferenza e malattia per uno degli animali più intelligenti e sensibili nei nostri oceani" ha dichiarato Peterson, sottolineando l'importanza di superare pratiche dannose per gli animali e per l'ambiente. Anche California e Hawai'i stanno valutando leggi simili, con proposte legislative volte a proibire l'allevamento e l'importazione di polpi allevati.

Questa ondata legislativa segue la controversia scatenata dal progetto di una compagnia spagnola di costruire un'azienda di allevamento di polpi nelle Isole Canarie, destinata a diventare la prima impresa commerciale a crescere e macellare polpi su scala industriale.

Gli ambientalisti e i difensori dei diritti degli animali hanno espresso preoccupazioni significative riguardo alla fattibilità etica e sostenibile di tali pratiche. Gli sforzi per contrastare l'avanzata dell'allevamento di polpi hanno visto in prima linea l'Aquatic Life Institute, un'organizzazione no-profit che si batte per il benessere degli animali acquatici. Con il sostegno di oltre 140 organizzazioni, l'istituto ha esercitato pressioni sul governo delle Isole Canarie e sui legislatori statunitensi, riuscendo a portare significativi progressi legislativi.

"L'approvazione di questa legge non è solo un impegno verso il benessere dei polpi, ma è anche un forte segnale contro la direzione pericolosa verso cui i nostri sistemi alimentari stanno evolvendo" ha dichiarato Giulia Malerbi, dell'Aquatic Life Institute. Questo passo avanti rappresenta una presa di posizione contro la mercificazione di esseri complessi e senzienti e sottolinea la necessità di un cambiamento verso pratiche più sostenibili e compassionevoli.

Stiamo prendendo coscienza sui polpi... ma tutti gli altri animali che vengono considerati carne da macello quando riceveranno la stessa considerazione?