Negli USA l'inflazione schizza ai massimi da 40 anni: criptovalute nuovamente in calo

Inflazione record dal 1981 negli Stati Uniti. La Banca Centrale Americana infatti ha diffuso i dati relativi all’inflazione nel territorio a stelle e strisce, che batte le aspettative degli analisti e schizza al 9,1% annuale, in aumento dall’8,6% di maggio e l’8,8% di Giugno.

Le possibili contromisure della Federal Reserve, a cui si aggiunge la perdita di valore della moneta, stanno avendo un impatto non proprio positivo sul mercato delle criptovalute, che subito dopo l’annuncio sta registrando forti perdite.

Dopo il brusco calo delle criptovalute di qualche giorno fa, infatti, il mercato è nuovamente in rosso: il Bitcoin scende a 19.169,62 Dollari, il 3,53% in meno rispetto a 24 ore fa. In calo anche Ethereum, a 1.026,85 Dollari, il 4,17% in meno se confrontato con il valore di ieri: complessivamente i due token più importanti del mercato in sette giorni hanno perso il 4,71 e 9,66%.

Tra gli altcoin, segnaliamo anche BNB a 218,44 Dollari, il 2,92% rispetto a 24 ore fa, mentre XRP perde lo 0,3069 Dollari, l’1,77% in meno rispetto ad ieri. Cardano anche è in rosso e perde il 5,27% a 0,4093 Dollari.

L’aumento dell’inflazione preoccupa in generale tutto il mercato ed anche le big tech: Google ha annunciato che metterà in pausa le assunzioni per il 2022 a causa della situazione di incertezza