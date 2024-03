Negli USA questo è stato l'inverno più caldo di sempre ed è un problema

L'ultima stagione invernale si è rivelata la più calda mai registrata negli Stati Uniti continentali. Con una temperatura media di 3,1 gradi Celsius, il periodo che va da dicembre 2023 a febbraio 2024 ha infranto i precedenti record, superando di 3 gradi Celsius la media del XX secolo.

Questo pinnacolo termico è stato spinto in alto dall'influsso del fenomeno climatico El Niño, accentuando le preoccupazioni per un pianeta che naviga verso acque sempre più incerte sotto il peso della crisi climatica. La notizia non è solo un dato statistico: è un grido d'allarme che risuona attraverso gli stati del Midwest superiore, dei Grandi Laghi e del Nord-est, dove si sono registrate temperature senza precedenti.

L'eccezionale calore di quest'inverno ha avuto ripercussioni tangibili, spingendo il governatore del Minnesota ad annunciare misure di sostegno per le attività economiche colpite dalla mancanza di neve, segno di come i cambiamenti climatici inizino a incidere concretamente sulle comunità e sull'economia. Allo stesso tempo, fenomeni estremi come incendi, siccità e alluvioni hanno martoriato diversi angoli del paese, esemplificati dal devastante incendio di Smokehouse Creek in Texas.

La persistente ondata di caldo ha anche contribuito a ridurre drasticamente la copertura glaciale dei Grandi Laghi, arrivata a un minimo storico e influenzando dall'ecosistema alla protezione delle coste contro l'erosione. La risposta a questi segnali preoccupanti si è fatta sentire fino alle più alte sfere politiche, con il presidente Joe Biden che, riconoscendo la gravità della situazione, ha ribadito l'urgenza di un'azione globale contro il riscaldamento planetario.

Nonostante gli sforzi e le promesse internazionali, tuttavia, le emissioni continue di gas serra sollevano dubbi sulla capacità dell'umanità di invertire la rotta prima di attraversare soglie di non ritorno, con la comunità scientifica che sottolinea la necessità di riduzioni drastiche e immediate.

Su Apple AirTag è uno dei più venduti di oggi.