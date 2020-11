Stato degli USA legalizza i funghi allucinogeni, ma a determinate condizioni

"Magic Mushrooms" vengono chiamati negli Stati Uniti, ma non sono quelli che possiamo incontrare su Super Mario. Stiamo parlando dei funghi allucinogeni che, invece di far diventare più grandi, vengono utilizzati come trattamento per la salute mentale. In Oregon sono stati appena legalizzati, ma vediamo come.

La misura 109, iniziativa accuratamente elaborata supportata da medici esperti, consente di somministrare - sempre a cura di personale autorizzato - ai pazienti la psilocibina, la componente psichedelica dei funghi. I funghi allucinogeni verranno utilizzati solo per scopo medico, non per uso ricreativo.

La misura 109 ha avuto una maggioranza del 56% (a partire da martedì sera) e sono stati contati 1.832.513 voti. La terapia con psilocibina è stata attentamente monitorata e studiata da scienziati in tantissime università di tutto il mondo, come la Johns Hopkins, l'Imperial College di Londra e l'UCLA, che hanno tutti notato i suoi promettenti risultati nel trattamento di problemi di salute mentale come depressione e disturbo da stress post-traumatico.

I prossimi due anni saranno importantissimi per definire i dettagli normativi sull'uso della psilocibina in Oregon. I pazienti, inoltre, dovranno avere più di 21 anni e superare un test di controllo prima di fare uso della sostanza. Saranno trattamenti efficaci? Solo il tempo e, soprattutto, gli studi potranno dircelo.

Rimanendo sempre in tema: gli oppioidi, un giorno, potrebbero essere sostituiti grazie all'LSD.