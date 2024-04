Questo stato USA ha fatto una legge per rendere il Pi Greco razionale

Nel 1897, un episodio sorprendentemente curioso si verificò nella legislatura dello stato dell'Indiana, dove fu proposta una legge per stabilire per legge che il valore di pi, la costante matematica, fosse un numero razionale.

Edward J. Goodwin, un medico e matematico dilettante, sostenne di aver scoperto una nuova soluzione per il problema antico della "quadratura del cerchio", ovvero trovare un metodo esatto per determinare un quadrato con la stessa area di un dato cerchio.

Goodwin affermò di aver trovato un modo per calcolare l'area del cerchio utilizzando un metodo che implicava un valore razionale di pi, nonostante le prove matematiche stabilite indicassero chiaramente che pi è un numero irrazionale e trascendentale, non esprimibile come una frazione semplice.

La proposta di legge, denominata "Indiana Pi Bill", non menzionava direttamente il valore di pi, ma era intrisa di affermazioni matematicamente inaccurate, tanto che la legge suggeriva un valore pari a 3,2, molto lontano dal valore reale di circa 3,14159.

Se fosse stata approvata, questa legge avrebbe imposto legalmente un valore errato di pi solo nello stato dell'Indiana.

L'assurdità della situazione raggiunse il culmine quando il disegno di legge fu presentato al Senato dello Stato. Per fortuna, Clarence Abiathar Waldo, un professore di matematica della Purdue University che si trovava casualmente al Senato per una questione di budget, intervenne.

Waldo riuscì a prevenire l'approvazione della legge. La proposta fu accolta con derisione e ridicolizzata dai senatori, che decisero di posticiparla indefinitamente, riconoscendo che la verità matematica non può essere soggetta a leggi.

