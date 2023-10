USA contro Lenovo: 'ha legami con il Partito Comunista Cinese', è la nuova Huawei?

Gli Stati Uniti stanno stringendo la propria morsa sulla Cina, promettendo l'implementazione di sanzioni più severe e controlli più capillari sul rispetto di queste ultime. Al contempo, però, Washington si sta scagliando contro tutte le aziende accusate di avere legami con la Cina: l'ultima, ora, è Lenovo.

Negli scorsi giorni, infatti, Lenovo è stata paragonata a Huawei e ZTE da una Commissione della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d'America, che ha chiesto a Navy Exchange, un servizio di vendite al dettaglio per i veterani dell'esercito americano e per gli ufficiali in servizio nell'esercito e nelle forze di polizia, di smettere di vendere prodotti Lenovo, stando a quanto riporta Tom's Hardware.

Secondo la Commissione politica americana, i prodotti Lenovo dovrebbero essere rimossi dagli scaffali dei negozi destinati ai pubblici ufficiali degli Stati Uniti per via dei (per ora solo presunti) legami tra Lenovo e Pechino, che potrebbero generare problemi di sicurezza nazionale per Washington, nonché in virtù dei precedenti problemi di cybersecurity di cui l'azienda con sede a Hong Kong ha sofferto.

La lettera inviata a Navy Exchange, riportata dal Military Times, spiega che "il venditore non dovrebbe vendere prodotti Lenovo agli ufficiali americani in servizio, figuriamoci incentivare la vendita di tali prodotti con sconti o con offerte tax-free". Al contempo, i firmatari del documento hanno dichiarato che Lenovo sarebbe legata all'Esercito di Liberazione Popolare (l'esercito cinese, insomma) e all'Accademia di Scienze Cinese. Ancora peggio, lo shareholder più importante dell'azienda, Legend Holdings, sarebbe a sua volta legato all'Accademia Cinese di Scienze e al PCC.

La risposta di Lenovo, ovviamente, non si è fatta attendere: "Lenovo non è affiliata all'esercito cinese in alcun modo, non riceve investimenti dal Governo cinese o dal Partito Comunista Cinese e non è controllata da essi. Non partecipa ad alcuna campagna di cyber-spionaggio promossa dalla Cina e non ha alcun legame con esse", ha spiegato un portavoce della compagnia.