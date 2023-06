Negli USA a luglio non devi MAI andare in ospedale perché si rischia la vita

Ci sono alcuni mesi più sicuri di altri per recarsi in ospedale? Secondo l'"Effetto Luglio", la risposta è un sonoro "sì". Un po' come gli attacchi di cuore che si verificano più spesso il lunedì, esistono periodi meno convenienti per recarsi nel luogo più sicuro - almeno tecnicamente - del mondo. Vediamo insieme perché.

Come spiega il TIME, a luglio, i medici più esperti terminano il loro tirocinio e sono sostituiti da medici meno esperti. I neolaureati in medicina iniziano il loro tirocinio negli ospedali in questo periodo, creando un cambio generazionale che può compromettere la cura dei pazienti. Chi va in questo periodo in ospedale potrebbe essere curato da un medico alla sua prima esperienza lavorativa.

Il The Guardian ha fornito ulteriori dettagli sulla questione, caratterizzando l'introduzione dei nuovi medici negli ospedali come un periodo segnato da "terrore, orgoglio, gerarchia e sistemi carenti". Numerose testimonianze descrivono esaurimento, confusione, mancanza di personale di supporto e medici esperti in vacanza.

Secondo The Healthy, inoltre, i pazienti in luglio e agosto hanno il 41% in più di probabilità di morire durante un intervento chirurgico rispetto ai pazienti di aprile e maggio. L'Annals of Internal Medicine illustra l'Effetto Luglio discutendo un caso specifico di una donna anziana che ha ricevuto cure da medici neolaureati.

Una serie di diagnosi errate, uso improprio di strumenti medici e dimenticanze, hanno portato a un caso semplice di pancreatite che si è trasformato in un decesso. Nel documento citato dinanzi viene parlato anche del bias di ancoraggio, comune in tutti i campi, che si riferisce alla tendenza a rimanere attaccati a una prima impressione, nonostante le informazioni successive... e questo è particolarmente vero per i medici inesperti.

Insomma, se vi trovate negli USA meglio non andare in ospedale durante questo periodo.