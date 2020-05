USA, la Marina Militare prova il nuovo cannone laser: il video è impressionante!

La Marina Militare degli Stati Uniti ha diffuso un video in cui viene mostrato il test di una nuova arma a raggio laser effettuato lo scorso 16 Maggio nell'Oceano Pacifico. Nel filmato, pubblicato anche da Repubblica, si vede un potente fascio di luce luminoso sparato da una nave.

Dopo pochi secondi si vede un velivolo, che è stato utilizzato per testare la potenza del nuovo cannone laser, in fiamme. Secondo quanto riferito da molti, potrebbe trattarsi di un drone.

Per ragione di riservatezza, ovviamente la Marina non ha diffuso alcuna informazione sulla potenza del cannone, ma i ricercatori dell'International Institute for Strategic Studies in un rapporto pubblicato nel 2018 si riferivano a 150 Kilowatt.

Soddisfatto il capitano Karrey Sanders dell'USS Portland, la nave usata per il test, secondo cui "con questa nuova capacità avanzata, stiamo ridefinendo la guerra in mare per la Marina".

Lo scorso agosto era emersa un'indiscrezione secondo cui l'Esercito Americano sarebbe in procinto di produrre il cannone laser più potente della storia. I vantaggi di questo approccio sono tanti ed esulano dall'aspetto economico. Tecnologie di questo tipo non prevedono l'utilizzo di proiettili, il che ha un impatto importante anche sul peso dei veicoli. Inoltre, sono anche in grado di sparare ininterrottamente, batteria permettendo.