USA, maxi indagine dall'Antitrust contro Apple, Amazon, Google e Facebook

Il Wall Street Journal riporta che il dipartimento di giustizia degli Stati Uniti ha aperto una maxi indagine antitrust a discapito delle maggiori società americane che lavorano nel settore tecnologico. Sotto la lente sono finite Apple, Amazon, Google e Facebook.

In una nota diffusa, il DOJ spiega che l'indagine mira ad accertare in che modo le società tecnologiche hanno raggiunto l'attuale status, facendo lumi su eventuali pratiche per ridurre la concorrenza, ostacolare l'innovazione o se hanno attuato politiche a danno dei consumatori.

Le autorità americane hanno bollato l'indagine come una "valutazione del mercato" volta a proteggere i consumatori americani da eventuali violazioni che, qualora dovessero essere accertate, potrebbero portare ad una serie di sanzioni.

La decisione è destinata ad avere anche un peso politico. Washington, dopo proteste da parte di utenti ed associazioni a difesa delle piccole imprese, ha deciso di far sentire la propria voce in un settore che troppo spesso è stato accusato di scarsa regolamentazione.

Nelle ultime settimane è aumentata la pressione da parte del Governo americano sulle compagnie della Silicon Valley, in particolare a Facebook che dovrebbe essere multato per 5 miliardi di Dollari per il caso Cambridge Analytica. Di recente per il social network di Mark Zuckerberg sono anche arrivate alcune proteste sulla criptovaluta Libra, che è stata attaccata anche dallo stesso Donald Trump.