USA: modificato un DNA per curare una malattia grave

Un gruppo di scienziati americani hanno provato, per la prima volta in assoluto, a modificare i geni di una persona direttamente all’interno del loro corpo per modificare il DNA e curare una malattia rara.

La tecnica è stata usata in California e nota come “taglia e incolla”. Sul paziente è stato sperimentato un sistema battezzato “nucleasi delle dita di zinco”, ovvero con delle forbici molecolari che cercano e tagliano una parte specifica del DNA per modificarla.

Le istruzioni per correggere il DNA sono poste nel virus vettore che viaggia fino al fegato, in cui le cellule usano le istruzioni per costruire le così dette dita di zinco, che preparano il gene correttivo.

Le dita in questione, infatti, tagliano il DNA e consentono al nuovo gene di inserirsi all’interno. Questo indirizza le cellule per produrre l’enzima mancante al paziente. Per trattare con successo la malattia, solo l’1% delle cellule deve essere corretto.

Il quarantaquattrenne che si è sottoposto all’esperimento era affetto dalla sindrome di Hunter, una malattia metabolica, e l’esito sarà noto solo tra tre mesi.