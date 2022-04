Gli USA non testeranno più armi anti-satelliti ed esorta gli altri paesi a fare lo stesso

Se le nazioni del mondo continueranno a testare armi anti-satellite nello spazio, creeranno sempre più detriti e spazzatura spaziale intorno al nostro pianeta. Un recente test della Russia, ad esempio, ha creato 1.500 detriti. Proprio per questo motivo gli Stati Uniti non condurranno più test missilistici anti-satellite.

Gli USA sperano che anche le altre nazioni facciano lo stesso. "In poche parole, questi test sono pericolosi e non li condurremo", ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harrisin in un discorso alla base della Vandenberg Space Force. Anche gli Stati Uniti hanno attuato in passato dei test per armi satellitari, venendo definiti ipocriti dalla Russia dopo le critiche mosse alla tempesta di detriti creata dalle loro armi.

"La Russia ha dimostrato un deliberato disprezzo per la sicurezza, la stabilità e la sostenibilità a lungo termine del dominio spaziale per tutte le nazioni", ha affermato il comandante del comando spaziale statunitense James Dickinson. "Questi detriti rappresentano un rischio per la sicurezza dei nostri astronauti, dei nostri satelliti e della nostra crescente presenza commerciale", afferma invece Harris nel discorso.

Come ben sappiamo, la spazzatura - oltre che sulla Terra - sta diventando un problema anche nello spazio. Ci sono 27.000 detriti di grandi dimensioni in orbita, ponendo una grande minaccia sia alle stazioni spaziali con equipaggio come la ISS che ai satelliti. Uno solo di questi oggetti, infatti, potrebbe distruggerli.