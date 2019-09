USA, nono decesso per colpa delle sigarette elettroniche? Intanto aumentano i malori

Negli Stati Uniti aumenta la pressione sulle sigarette elettroniche. La stampa a stelle e strisce quest'oggi racconta di un presunto nono decesso per colpa delle e-cig, avvenuto nel Kansas. A perdere la vita sarebbe stato un uomo di 50 anni, sofferente di altre malattie croniche.

La notizia si va ad aggiungere ad uno scenario che già da qualche settimana aveva fatto i conti con proteste ed altri presunti morti. Secondo quanto svelato, le persone colpite dalla misteriosa malattia legata allo svapo sarebbero tra 530 e 550.

I pazienti soffrirebbero degli stessi sintomi: disturbi respiratori, tossi e danni polmonari gravi.

Le autorità sanitarie al momento non sembrano aver capito le cause dei malori. Anne Schuchat, vice responsabile dei Centri di controllo per la prevenzione delle malattie, davanti alla commissione del Capitol ha ammesso che "non è stato ancora identificato un singolo prodotto, una specifica marca di sigarette elettroniche, una specifica sostanza o additivo presente in ognuno dei casi registrati fin'ora. Non abbiamo individuato nemmeno le cause delle malattie respiratorie". Per questo motivo, ha sconsigliato l'utilizzo di e-cig e prodotti per lo svapo, in attesa di ulteriori indicazioni.

Il Michigan nel frattempo già da inizio mese ha vietato la vendita di liquidi aromatizzati, ma anche l'Italia sarebbe pronta a fare la sua parte.