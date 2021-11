Negli USA dei politici vogliono creare un 'ufficio UFO' per studiare questi fenomeni

Sicuramente ha fatto discutere, e non poco, il rapporto sugli UFO pubblicato tempo fa, che ha analizzato nel "dettaglio" gli avvistamenti degli UAP, ovvero quei "fenomeni aerei non identificati". Bene, recentemente il Congresso degli Stati Uniti ha chiesto la creazione di un "Ufficio UFO" per studiare questi fenomeni non meglio identificati.

Anche la NASA ha intenzione di studiare gli UFO, e l'ufficio proposto dai politici sarebbe istituito per "acquisire quanta più conoscenza possibile" sulle origini e sugli intenti dell'UAP. Ciò, secondo quanto si legge sulla proposta, creerebbe anche un precedente per sviluppare e distribuire nuove tecnologie al fine di studiarle.

"Se si tratta di tecnologia posseduta da avversari o da qualsiasi altra entità, dobbiamo saperlo", ha dichiarato la senatrice di New York Kirsten Gillibrand durante un'intervista con il sito web di notizie "Politico". "Seppellire la testa sotto la sabbia non è né una strategia né un approccio accettabile".

La senatrice ha anche chiesto supporto da alcuni suoi colleghi per far conoscere e supportare la sua idea, che sarebbe stata richiesta attraverso un emendamento al National Defense Authorization Act. Un supervisione approfondita degli UAP - che avverrebbe proprio all'interno dell'Ufficio UFO - potrebbe finalmente gettare nuova luce su un argomento che è stato avvolto da cospirazione e mistero per un tempo immemore.