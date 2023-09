USA potrebbero star costruendo un esercito di robot per contrastare la Cina

Kathleen Hicks, Vice Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, ha annunciato in un discorso che il Pentagono ha intenzione di implementare migliaia di sistemi di armi autonome nei prossimi due anni. Questa mossa è parte di un'iniziativa chiamata "Replicator", che mira a collaborare con aziende tecnologiche e del settore della difesa.

L'obiettivo? Produrre un gran numero di sistemi a costi accessibili per tutte le forze armate. Non si tratta solo di una questione di numeri; si tratta di un cambiamento radicale nella natura stessa del conflitto armato, un po' come quando venne usata la bomba atomica per la prima volta. Se vogliamo fare un paragone.

L'obiettivo è chiaro: controbilanciare la crescente potenza militare della Cina. Gli Stati Uniti vedono il Paese del Dragon come una minaccia costante, e la loro risposta è di sviluppare un esercito di robot che possano operare in vari domini: terra, mare, aria e spazio. Questi robot non saranno semplici giocattoli tecnologici, ma veri e propri soldati autonomi in grado di eseguire missioni complesse senza l'intervento umano.

Nonostante l'entusiasmo per questa nuova era della guerra robotizzata, emergono anche preoccupazioni etiche. Come si conformeranno questi sistemi alle leggi del conflitto armato? E cosa succederà se un robot commette un errore fatale sul campo di battaglia? Questo annuncio segna un punto di svolta, non solo per gli Stati Uniti ma per il mondo intero. Altri paesi, come la Cina, stanno già sviluppando le loro tecnologie autonome, e non è difficile immaginare un futuro in cui eserciti di robot si scontrano in teatri di guerra in tutto il mondo.

Nel frattempo, c'è chi sta sviluppando anche armi laser.