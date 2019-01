USA: pressione sugli alleati per scoraggiare l'uso di apparecchiature Huawei per il 5G

La notizia era trapelata già qualche mese fa, ed oggi trova ulteriori conferme. Secondo quanto riferito dal New York Times, gli Stati Uniti starebbero facendo pressione sugli alleati per impedire che Huawei ed aziende tecnologiche cinesi costruiscano l'infrastruttura necessaria per le reti in 5G.

Il tutto, secondo il Times, rientra ovviamente nella guerra commerciale in corso tra gli USA e la Cina. Secondo il giornale, gli Stati Uniti avrebbero esortato gli alleati diplomatici come Gran Bretagna, Polonia e Germania di impedire alle aziende cinesi di costruire le infrastrutture per il 5G, il tutto ovviamente per ragioni di sicurezza nazionale in quanto il continente a stelle e strisce è fermamente convinto del fatto che Huawei abbia un rapporto stretto con il governo cinese e che proprio alla luce di tali relazioni potrebbe favorire lo spionaggio. Accuse che hanno portato anche all'arresto della figlia del fondatore e CFO in Canada, ma che ancora non sono state confermate da alcuna documentazione ufficiale e che hanno trovato le ferme smentite della stessa compagnia.

Reuters lo scorso mese aveva riferito che l'amministrazione Trump starebbe prendendo in considerazione l'idea di emettere un ordine esecutivo per dichiarare emergenza nazionale ed impedire alle aziende statunitensi di utilizzare apparecchiature per la telecomunicazione realizzate da Huawei e ZTE.

Il New York Times riferisce che il governo americano vede il 5G come parte di una nuova corsa agli armamenti in cui il vincitore potrebbe ottenere un vantaggio economico, d'intelligenze e militare per gran parte del secolo.