Dagli USA pressioni alla Corea del Sud per vietare i prodotti Huawei

La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, che negli ultimi giorni ha portato al ban di Huawei, si sta spostando anche su altri fronti. Secondo i più informati, il Governo degli Stati Uniti starebbe facendo pressioni sulla Corea del Sud per convincere i funzionari a vietare l'utilizzo di prodotti Huawei,.

Un funzionario del Dipartimento degli Stati Uniti, nel corso di una riunione col suo omologo sudcoreano avrebbe affermato che la società locale LG Uplus Corp, che utilizza le tecnologie di Huawei, dovrebbe "non essere autorizzata a prestare servizio in aree sensibili della Corea del Sud". Dal suo canto, l'interlocutore coreano avrebbe aggiunto che la situazione di Huawei sarà attentamente esaminata per valutare un possibile ban.

Alla pubblicazione della notizia, le azioni LG Uplus hanno perso il 6%. Il crollo ha costretto la compagnia a rilasciare un comunicato a Reuters in cui afferma che "LG Uplus non ha ricevuto nessuna richiesta o ordine dal ministero degli esteri della Corea del Sud o dagli Stati Uniti per quanto riguarda l'utilizzo di apparecchiature Huawei".

Dal fronte americano, non si tratta di una novità per i funzionari governativi. Qualche mese fa abbiamo riportato su queste pagine la notizia delle crescenti pressioni effettuate anche sugli operatori telefonici italiani per scoraggiarli ad utilizzare Huawei per l'infrastruttura del 5G.