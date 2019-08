Gli USA stanno per produrre il cannone laser più potente della storia

L'Esercito degli Stati Uniti prosegue i lavori per produrre la più potente e letale arma laser della storia. Si chiama Indirect Fires Protection Capability-High Energy Laser (IFPC-HEL) e ha una potenza che oscilla tra i 250 e i 300 kilowatt. Abbastanza potenza di fuoco per distruggere un missile nemico, e qualsiasi altra cosa che si muova.

Il Pentagono vuole dotare di armi laser tutte e tre i suoi corpi militari: esercito, marina militare e aeronautica. La Marina in questo momento è già a buon punto, con i primi cannoni laser che saranno presto montati sulla USS Preble. Sono i cannoni Helios, con una potenza di 50 kilowatt. Contro i 300 dell'IFPC-HEL.

Sempre la marina ha anche i cannoni LaWS, montati nel 2014 sulla USS Ponce per abbattere droni e accecare navi nemiche come segno di avvertimento. Non sono ancora mai stati utilizzati in battaglia, per quanto ne sappiamo.

Il vantaggio delle armi laser, rispetto a quelle convenzionali, è evidente: non hanno la sconvenienza di funzionare a proiettili. Non è necessario occupare spazio o aumentare il peso del veicolo per immagazzinare munizioni. Il cannone va ad energia, e finché le batterie resistono può sparare ininterrottamente. Dovrebbe pure essere molto più economico.

In secondo luogo, i tempi di reazione sono impressionanti: il laser viaggia fondamentalmente alla velocità della luce.