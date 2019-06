Negli USA la produzione di energie rinnovabili ha superato il carbone

Per la prima volta nella storia, negli Stati Uniti l'energia generata da fonti rinnovabili ha superato il carbone. Ad annunciare il traguardo la US Energy Information Administration, secondo cui dighe idroelettriche, pannelli solari e turbine eoliche hanno generato 68,5 milioni di megawattora ad Aprile, rispetto ai 60 milioni del carbone.

Si tratta di una vera e propria pietra miliare nella storia degli States, che potrebbe avere ripercussioni importanti anche a lungo termine.

Come osservato da Bloomberg, il paese si sta lentamente spostando verso i gas naturali, che non solo sono più economici del carbone, ma generano anche meno anidride carbonica nonostante siano combustibili di natura fossile. I costi di costruzione bassi, inoltre, stanno anche portando ad un aumento della presenza di centrali eoliche e solari sul territorio nazionale.

Questo sorpasso però potrebbe essere solo temporaneo. Come riferisce il The Guardian, diverse centrali a carbone hanno momentaneamente interrotto le loro operazioni per effettuare attività di manutenzione agli impianti. Al contempo, sempre nel mese di Aprile, è stato anche registrato un aumento della produzione di energia eolica, con conseguente calo della domanda.

Il carbone quindi potrebbe tornare a prendere il sopravvento già nel breve termine, ovvero nel momento in cui le centrali inattive riprenderanno le loro normali attività.

La stampa nazionale riferisce anche che durante l'amministrazione Trump sono state chiuse circa cinquanta centrali a carbone.