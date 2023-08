Gli USA hanno in programma di piantare un miliardo di alberi ma c'è un problema

L'ambizioso progetto degli Stati Uniti di piantare un miliardo di alberi entro il prossimo decennio, finanziato dal governo federale, potrebbe essere ostacolato da una carenza di alberi. Un recente studio dell'Università del Vermont ha rivelato che gli sforzi di riforestazione negli Stati Uniti stanno incontrando difficoltà.

L'analisi di oltre 600 vivai in 20 stati del nord ha mostrato che solo una piccola parte di essi coltiva e vende piantine in quantità sufficienti per i programmi di riforestazione. Negli ultimi anni, gli incendi hanno causato disastri su vasta scala nelle foreste statunitensi, distruggendo numerose specie e ampie aree di foresta.

Gli arboricoltori del Servizio Forestale affermano che è difficile persino eguagliare la velocità di ripiantumazione rispetto al ritmo con cui gli alberi vengono distrutti. Il REPLANT Act cerca di affrontare questo problema, fornendo finanziamenti al Servizio Forestale per raggiungere l'obiettivo di un miliardo di alberi entro il 2030.

C'è però un problema: meno del 10% (56) dei vivai studiati coltiva e vende piantine in quantità sufficienti per gli sforzi di riforestazione. Di questi, solo 14 erano di proprietà governativa. Un altro problema è che non si può piantare qualsiasi cosa ovunque. Sono necessari alberi specifici per condizioni locali specifiche, e semplicemente non ci sono abbastanza piantine per adattarsi alle condizioni di alcuni luoghi.

Risolvere questo problema non sarà facile, vedremo cosa si inventeranno gli esperti... a proposito, ecco cosa succederebbe se piantassimo un albero al giorno per 20 anni.