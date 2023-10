USA: i progressi cinesi sui chip sono 'incredibilmente disturbanti', per la Casa Bianca

La "guerra dei chip" tra Stati Uniti e Cina non accenna a volersi fermare. Mentre le sanzioni americane continuano a imperversare sull'hi-tech cinese, però, pare che i recenti progressi tecnologici di Pechino abbiano instillato una forte preoccupazione nella Casa Bianca, spingendo il Segretario del Commercio Gina Raimondo a commentare la questione.

Facciamo però un passo indietro: l'improvviso (e imprevisto) balzo tecnologico cinese è diventato evidente con la pubblicazione di Huawei Mate 60 Pro in Cina, il cui chip a 7 nm HiSilicon Kirin 9000S ha fatto pensare a molti esperti internazionali che le sanzioni americane fossero incapaci di contenere lo sviluppo tecnologico cinese. Secondo Bloomberg, in particolare, la Casa Bianca si sarebbe convinta del fatto che alcune aziende americane e alcuni Stati-partner stiano evadendo le sanzioni internazionali, permettendo così alla Cina di rimanere al passo con il resto del mondo (o quasi).

In particolare, Raimondo ha spiegato di considerare "incredibilmente disturbanti" gli sviluppi cinesi nell'hi-tech degli ultimi mesi, e in particolare lo sviluppo del chipset HiSilicon Kirin 9000S e del nodo SMIC a 7 nm di seconda generazione usato per la realizzazione del SoC. Il Segretario USA del Commercio ha anche spiegato che gli Stati Uniti cercheranno di regolamentare ancora più strettamente gli export di prodotti e macchinari per il chipmaking e di chip in senso stretto.

Nelle prossime settimane, poi, verrà implementata una legislazione che garantirà al Dipartimento del Commercio un controllo maggiore sugli accordi di scambio con la Cina siglati dalle compagnie tecnologiche americane, specie di quelli che verranno percepiti da Washington come delle potenziali minacce di sicurezza interna. In tal senso, Raimondo ha anche ricordato una vecchia multa da 300 milioni di Dollari a Seagate, comminata proprio dagli USA dopo aver scoperto che l'azienda aveva continuato a commerciare con Huawei senza avere i permessi per farlo.

Insomma, il messaggio alle aziende americane e ai Paesi partner, sia in Asia che in Europa, sembra essere chiaro: non commerciate con la Cina, specie nel settore tecnologico. Resta solo da capire se Washington riuscirà davvero a rafforzare le sue sanzioni o se, al netto della minaccia americana, i flussi commerciali delle Big Tech con Pechino non verranno toccati.