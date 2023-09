Gli USA proibiscono di raggiungere il Titanic per un motivo particolare

Il Titanic, il gigante degli oceani che affondò nel 1912, è da sempre al centro dell'attenzione di esploratori, storici e avventurieri. Ma ora, una nuova battaglia legale potrebbe cambiare tutto. Il Governo degli Stati Uniti sta cercando di bloccare una prossima missione al relitto.

La spedizione aveva l'obiettivo di recuperare oggetti di valore storico dal fondo dell'oceano. In particolare, la questione è finita davanti alla Corte Distrettuale degli Stati Uniti a Norfolk, in Virginia, specializzata in casi di naufragi e recuperi marittimi.

La compagnia RMS Titanic Inc., l'unica legalmente autorizzata a recuperare oggetti dal relitto, è ora sotto la lente d'ingrandimento del governo americano che vuole esercitare il diritto di veto sui viaggi che potrebbero disturbare il sito (il relitto, infatti, sta scomparendo a causa dei microbi marini).

La controversia è nata quando la compagnia ha annunciato piani per recuperare un telegrafo Marconi wireless dalla nave, utilizzato per inviare segnali di soccorso durante la tragedia. Questo ha spinto il governo a presentare una sfida legale, anche se il viaggio è stato successivamente annullato a causa della pandemia di COVID-19.

Ora, la compagnia ha nuovamente annunciato l'intenzione di recuperare il telegrafo e altri artefatti, scatenando ulteriori preoccupazioni da parte del governo. La questione è delicata, poiché coinvolge non solo la preservazione di un sito storico, ma anche la possibilità di interferire con i resti umani ancora presenti sul fondo marino.

La battaglia - legalmente parlando - potrebbe protrarsi per anni e potrebbe addirittura finire davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti.