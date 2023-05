Negli USA proposto nuovo disegno di legge per impedire all'IA di lanciare nucleari

Si torna ancora a parlare di legislazione e IA. Recentemente è stato infatti proposto negli Stati Uniti un nuovo disegno di legge per impedire all'Intelligenza Artificiale di lanciare armi nucleari in autonomia.

Le norme attuali vietano già il lancio autonomo di armi nucleari, ma non esistono leggi effettive che impediscano che ciò possa accadere. Così, con l'aumento a macchia d'olio dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi anni, alcuni funzionari degli Stati Uniti hanno deciso di mettere questo ulteriore sistema di sicurezza.

Alcuni deputati hanno presentato un disegno di legge chiamato "Block Nuclear Launch by Autonomous Artificial Intelligence Act" che avrà l'obiettivo di "salvaguarderà il processo di comando e controllo nucleare da qualsiasi futuro cambiamento nella politica che consenta all'intelligenza artificiale (AI) di prendere decisioni sul lancio nucleare."

Questa nuovo disegno di legge segue una raccomandazione di un rapporto della Commissione per la sicurezza nazionale sull'intelligenza artificiale del 2021 che suggeriva lo sviluppo di leggi ad hoc nella speranza che gli Stati Uniti dessero l'esempio anche per altre nazioni. Come ben sappiamo, infatti, le IA non hanno il concetto di empatia e non capirebbero veramente l'impatto di un'arma nucleare.

Ci sono stati uomini che in passato hanno evitato catastrofi nucleari grazie alla loro empatia, ma con l'intelligenza artificiale non ci sarebbe questa possibilità.