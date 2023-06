USA, protezione consumatori avverte: 'fate attenzione a PayPal'

Il fallimento della Silicon Valley Bank ha fatto da apripista a una rapida successione di crolli a dir poco sorprendenti, destando, com'è giusto che sia, anche la preoccupazione dei consumatori per i propri risparmi.

Potrebbe apparire come un controsenso, in questo contesto, la raccomandazione della CFPB (Consumer Financial Protection Bureau) sui rischi derivanti dall'utilizzo di sistemi di pagamento come Venmo o PayPal, ma l'ente per la protezione consumatori potrebbe non avere tutti i torti.

L'agenzia fa leva, infatti, sulla totale assenza di garanzie sulla sicurezza dei propri risparmi, soprattutto in caso di crisi finanziaria per le aziende che controllano queste piattaforme. Il riferimento della CFPB è all'assicurazione garantita dalla FDIC sui propri risparmi fino a 250.000 dollari, che vale però solo ed esclusivamente per i conti bancari e non per le piattaforme di pagamento e i salvadanai elettronici di questo tipo.

Quindi, il succo del discorso è quello di preferire, per la salvaguardia dei propri risparmi, sistemi più affidabili che anche in caso di crollo possano garantire di avere accesso a un sistema di protezione. Al contrario, le piattaforme di pagamento di questo tipo possono essere utilizzate in tutta tranquillità come tramite o per gestire flussi di denaro di piccola entità.

L'agenzia spiega che "i risparmi conservati nelle app di pagamento potrebbero avere un rischio significativamente maggiore di essere perduti rispetto a quelli depositati in una banca assicurata" e che "i consumatori dovrebbero essere consapevoli di questi rischi se scelgono di mantenere fondi su queste app di pagamento non bancarie. Per ridurre al minimo questi rischi, i consumatori potrebbero scegliere di trasferire i loro fondi dalle app di pagamento non bancarie a conti deposito assicurati".

Nel frattempo, sempre in merito al rapporto tra tecnologia e regolamentazione, ricordiamo le parole di Sam Altman sulla permanenza di ChatGPT in Europa e la sua dichiarazione d'intenti proprio in merito alla possibilità di premere sull'acceleratore in merito alla produzione di una serie di regole che vadano a garantire il corretto utilizzo delle IA nel Vecchio Continente.