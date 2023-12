USA, le sanzioni contro la Cina non funzionano? SMIC sta già sviluppando il nodo a 3 nm

Secondo alcuni osservatori internazionali, le sanzioni americane contro i chipmaker cinesi sarebbero un grosso buco nell'acqua: Huawei, in particolare, ha già sviluppato un chip a 7 nm, mentre i primi SoC a 5 e 4 nanometri sono in lavorazione presso la compagnia. Oggi, però, arriva una notizia che potrebbe raggelare il governo di Washington.

Il portale Nikkei Asia, uno dei più importanti per quanto riguarda la borsa e il commercio del continente asiatico, ha infatti svelato che SMIC sta sviluppando dei chip a 3 nm nonostante le sanzioni americane. Per chi non lo sapesse, negli scorsi mesi gli USA hanno vietato le esportazioni di macchinari per i chip dagli Stati Uniti (e dai Paesi loro alleati) verso Pechino, in modo da evitare che il colosso asiatico sviluppasse internamente dei chip con i nodi più avanzati sul mercato, "recuperando" lo svantaggio tecnologico rispetto agli Stati Uniti sviluppato nell'ultima decade.

Secondo le prime stime, le sanzioni USA avrebbero causato un divario di 15 anni tra Stati Uniti e Cina in termini di sviluppo tecnologico. Invece, sembra che la Cina sia riuscita ad evadere le sanzioni (o, anche se questa ipotesi sembra molto meno probabile, a sviluppare "in casa" nodi ad elevata tecnologia), al punto che ora uno dei chipmaker più importanti a livello nazionale, SMIC, sarebbe quasi in pari con Apple, Intel e TSMC.

Al momento, SMIC sta ultimando il suo nodo a 7 nm di seconda generazione. Secondo Nikkei, però, la compagnia starebbe rapidamente sviluppando anche i suoi nodi a 5 nm e a 3 nm di prima generazione. Addirittura, il team al lavoro su queste tecnologie sarebbe guidato dal co-CEO di SMIC, Liang Mong-Song, che ha una brillante carriera alle spalle nel mondo dei semiconduttori.

Nonostante le sanzioni americane, comunque, SMIC resta il quinto chipmaker al mondo per volume di chip prodotti. Semmai, il ban americano ha impedito all'azienda di specializzarsi nei nodi ad alta tecnologia (quelli dai 7 nm in giù, insomma), imponendo alla compagnia di svilupparli internamente anziché importare il know-how e i macchinari necessari alla loro implementazione dall'estero. Tuttavia, sembra che la Cina stia recuperando rapidamente il divario con i rivali occidentali.