USA, scoperte 500 app usate per tracciare i cittadini: c'entra il governo?

Nel pieno della guerra tecnologica tra USA e Cina sono emersi dubbi sulla tutela della privacy, specialmente da parte delle app asiatiche: TikTok è stata definita una “minaccia per la sicurezza dei cittadini e del Paese”, e anche Zoom ha suscitato molti dubbi. Ma in Occidente c’è chi sviluppa app che violano la privacy degli utenti?

In un report recente del Wall Street Journal sono emerse più di 500 app attualmente disponibili sia su Android che iOS prodotte dalla compagnia Anomaly Six LLC, usate prevalentemente dai cittadini americani. Ciò che preoccupa maggiormente gli utenti è che l’azienda è stata fondata da due veterani dell’esercito statunitense con un passato nell’intelligence; inoltre, essa avrebbe legami molto stretti proprio con il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti.

All’interno di queste applicazioni ci sarebbe un software specifico usato per tracciare gli smartphone, anche se non si sa quali attività nello specifico. In seguito, Anomaly Six LLC venderebbe i dati al governo statunitense. È noto invece che la compagnia non ha programmato le applicazioni in questione, ma ha soltanto pagato gli sviluppatori per includere il codice necessario per tracciare i dispositivi.

Il report però aggiunge che questa attività è perfettamente legale: finché i dati non vengono utilizzati per scopi commerciali, non c’è niente di sbagliato. Inoltre, i dati raccolti sarebbero tutti anonimi. Anomaly Six LLC avrebbe confermato a WSJ l’esistenza di questo codice, la sua presenza in più di 500 app (non elencate) ma non ha detto nulla sul perché raccogliere questi dati sia necessario.