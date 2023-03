Gli USA stoppano Neuralink: per ora Elon Musk non potrà testare i chip nei cervelli umani

Stop per i test di Neuralink sugli umani. Secondo un nuovo rapporto pubblicato da Reuters, la Food and Drug Administration non avrebbe concesso la richiesta alla compagnia di Elon Musk per iniziare ad impiantare i chip nei cervelli degli umani.

L’Agenzia, che ancora non ha diffuso alcuna nota ufficiale in merito, avrebbe esposto alla compagnia dozzine di problemi da affrontare prima di dare il via ai test sull’uomo. Le principali questioni riguardano la batteria al litio presente all’interno del chip, ma anche la possibile migrazione dei minuscoli fili dell’impianto verso altre aree del cervello. La FDA avrebbe però avanzato perplessità anche su se e come il dispositivo possa essere rimosso senza danneggiare il tessuto cerebrale.

Neuralink dal suo canto non ha commentato il rapporto, e non è tenuta a diffondere molte informazioni in merito dal momento che non si tratta di una società quotata in borsa. Anche Musk ed altri funzionari non hanno risposto alle richieste di commento giunte dall’agenzia di stampa, ed anche FDA ha fatto lo stesso.

Per Elon Musk ed i suoi collaboratori si tratta di uno stop significativo, dal momento che a più riprese aveva anche pubblicamente affermato di avere intenzione di ricevere l’approvazione nella primavera del 2023, ad oltre 3 dalle prime richieste.

L’FDA avrebbe invitato la compagnia a frenare ed a prendersi il tempo necessario, ed infatti lamenta un’eccessiva fretta nell’ottenere il via libera.

Non si tratta di uno stop definitivo, ma Neuralink che di recente è finita sotto inchiesta per hardware contaminato dovrà mettersi in regola con le richieste dell’agenzia.